خاص | الاتحاد الآسيوي يعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم ودوري الأبطال

آثار أزمة كورونا مازالت متواصلة

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتمد نظام التجمع لتصفيات كأس العالم 2022 الذي سيُقام في قطر، وكذلك لبطولة دوري أبطال آسيا وجميع بطولاته القارية لعام 2021.

دوري أبطال آسيا 2020 كان قد استكمل بنظام التجمع في قطر بعدما توقفت المباريات نتيجة أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وآثاره على رحلات الطيران وصعوبة التنقل بين دول العالم.

وقد أوضحت مصادر جول أن الاتحاد الآسيوي اعتمد إقامة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بنظام التجمع بدءًا من سبتمبر القادم.

التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023 في الصين كانت قد توقفت عند الجولة السابعة بسبب جائحة كورونا، وقد قرر الاتحاد القاري إقامة الجولتين السابعة والثامنة في مارس القادم، وحال لم تُلعبا ستُقام الجولات من السابعة وحتى العاشرة بنظام التجمع خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021.

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فيما يخص دوري الأبطال، فقد حدد الاتحاد الآسيوي شهر إبريل القادم موعدًا لانطلاق النسخة الجديدة من البطولة، حيث سيُلعب دوري المجموعات والـ16، ومن ثم ستُستكمل البطولة لاحقًا خلال نوفمبر 2021.