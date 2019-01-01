صراع سعودي ثلاثي على خدمات كمارا

اهتمام كبير بمهاجم القادسية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية أن صراع بين عدد من أندية القمة السعودية احتدم للتعاقد مع مهاجم القادسية الكويتي هارون كمارا.

اللاعب غاب عن تدريبات فريقه في الأيام الثلاثة الماضية، وبرر الأمر بسبب ظروف عائلية، مؤكداً حصوله على إذن من ناديه.

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وأشارت تقارير أن الثلاثي النصر، الهلال، والاتحاد مهتمون بضم كمارا بعد هبوط القادسية لدوري الدرجة الأولى.

وعقد اللاعب اجتماعاً مع ادارة ناديه لمناقشة مستقبله والعروض المقدمة له، ولكن القادسية رفض فكرة الاستغناء عن اللاعب.

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وأوضجت التقارير أن السبب وراء الأمر هو مدرب الفريق يوسف المناعي الذي أكد تمسكه بكمارا ورفض رحيله.

وسجل كمارا سبعة أهداف الموسم المنصرم مع القادسية في 29 مباراة.