خماسيات الهلال .. 31 مرة ضد 21 فريقًا، والاتحاد الضحية الأكبر

الهلال فاز بخماسية جديدة في الدوري السعودي

أضاف الهلال انتصارًا جديدًا بخمسة أهداف في الدوري السعودي لتاريخه العريق، ذلك حين سحق الشباب 5-1 في لقاء الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الهلال أنهى الشوط الأول بهدفي بافيتمبي جوميس مقابل هدف للشباب أحرزه فابيو مارتينيز، وقد استطاع الفريق استغلال طرد إيفر بانيجا في نهاية الشوط الأول ليُحرز 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني بواسطة لوسيانو فييتو وناصر الدوسري ومحمد كنو.

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الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز أوضح خلال تصريحاته لقناة 24 الرياضية أن تلك هي الخماسية الـ31 للهلال في الدوري السعودي، وقد أضاف الشباب لقائمة ضحاياه التي باتت تضم 21 فريقًا.

وأضاف أن الاتحاد هو أكثر من خسر بخماسية أمام الهلال، إذ سقط 4 مرات، فيما ضمت قائمة الضحايا أندية كبيرة مثل النصر والوحدة والفتح والرائد.

يُشار إلى أن الهلال بانتصاره انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب و5 نقاط عن الاتحاد.