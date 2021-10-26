عندما اجتمع الحظ مع الأخطاء التحكيمية وصل الزعيم لنهائي دوري أبطال آسيا

رغم مرور سبعة أيام على تأهل نادي الهلال السعودي لنهائي دوري أبطال آسيا، إلا أن الحديث لا يزال قائمًا عن الحظ الذي قاده للصعود.

الزعيم يطيح بالعالمي:

في 19 من أكتوبر الجاري، استضاف النصر، الهلال على ملعبه "مرسول بارك"، في نصف نهائي دوري الأبطال.

الزعيم تقدم أولًا عن طريق المالي موسى ماريجا، ثم أدرك البرازيلي أندرسون تاليسكا التعادل للنصر، لكن قبل النهاية بدقائق معدودة أضاف سالم الدوسري الهدف الثاني للأزرق، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

هذا الإقصاء هو الثاني على التوالي للنصر من دور نصف النهائي، إذ أنه في النسخة الماضية ودع بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني في ركلات الترجيح.

أما الهلال فيبحث في 23 من نوفمبر المقبل، عن لقبه القاري الرابع، عندما يواجه بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض بالنهائي.

"الآسيوي يؤكد تأهل الهلال بالصدفة والحظ"

الإعلامي خالد البدر يصر على أن الهلال صعد بالصدفة عندما اجتمع الحظ والأخطاء التحكيمية معًا.

وكتب البدر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غياب نجوم نادي الهلال عن قائمة نصف النهائي المثالية وتواجد ثلاثي النصر ضمن تشكيلة الأسبوع الاسيوية يؤكد ماذكرتهُ قبل وبعد الديربي.. "الصدفة جعلت الأزرق ضمن الأدوار الإقصائية"".

وأضاف: "الحظ برفقة الأخطاء التحكيمية تسبّبا في نقل الفريق الأقل مستوى وإمكانيات فنية للمباراة النهائية".

غياب نجوم نادي #الهلال عن قائمة نصف النهائي المثالية وتواجد ثلاثي #النصر ضمن تشكيلة الأسبوع الاسيوية يؤكد ماذكرتهُ قبل وبعد الديربي.. "الصدفة جعلت الأزرق ضمن الأدوار الإقصائية" وأن الحظ برفقة الأخطاء التحكيمية تسبّبا في نقل الفريق الأقل مستوى وإمكانيات فنية للمباراة النهائية. — خالد البدر (@KhaleadBader) October 26, 2021

ما هو تشكيل الأفضل لنصف النهائي؟

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تشكيل الأفضل بنصف النهائي، والذي شهد غياب كافة لاعبي الهلال، بينما ضم ثلاثي العالمي عبد الفتاح عسيري، أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن العبيد.

فيما تقاسم لاعبي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبوهانج باقي مراكز التشكيل، بواقع أربعة لاعبين من كل منهما.

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