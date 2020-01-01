عطيف: السد أصعب منافس وهذا أفضل لاعب بالدوري السعودي

لاعب الهلال في حوار مفتوح مع الجماهير

لحق عبد الله عطيف؛ لاعب وسط الهلال السعودي، بزملائه اللاعبين ممن يستغلون فترة التوقف، لفتح حوار مفتوح مع الجماهير، معربًا عن تمنيه إنهاء مسيرته في القلعة الزرقاء.

عطيف يخوض خلال الفترة الحالية برنامج تأهيلي بعدما عاد مؤخرًا من إسبانيا، التي أجرى بها جراحة في الرباط الصليبي للركبة، التي تعرض لها خلال مواجهة شباب الأهلي الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

وقال عطيف، خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "أشعر بالراحة في الهلال، وأتمنى أن أختم مسيرتي الاحترافية في الهلال كما بدأتها، وبإذن الله يحدث هذا، فأنا أتمنى أن أكون قائدًا للفريق".

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بسؤاله عن أفضل صانع ألعاب ما بين البرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سباستيان جيوفينكو، أجاب: "الإثنين لهما مميزاتهما، جيوفينكو يعتمد على التمركز، لكن إدواردو يعتمد على القدوم من الخلف وتسجيل الأهداف، لذلك دخل قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، فكل واحد له ميزته، وأرى كاريلو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي".

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وعن الأفضل من المغربي نور الدين أمرابط؛ نجم النصر، أم البيروفي أندريه كاريلو؛ نجم الزعيم، علق: "الثنائي على مستوى عالٍ، أمرابط مسوي شغل مع النصر، لكن كاريلو يتميز بالتنظيم داخل الملعب".

وبشأن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته: "رامون دياز هو من أعطاني الثقة، وعلمني أشياء أنا كنت أجهلها، حتى أنه علمني في شهور ما يحتاج لسنوات، هو ساعدني كثيرًا".

وبخصوص أصعب منافس واجهه: "مع المنتخب ألمانيا، أما في النادي لا صعب علينا، لكن في الفترة الأخيرة فمواجهة السد في البطولة الآسيوية".

واختتم باختيار الأفضل بين بافيتيمبي جوميس، عمر السومة، عبد الرزاق حمد الله: "السومة رجل الدوري 2016، جوميس كان له دورًا قويًا جدًا في حصد الهلال للبطولة الآسيوية، وحمد الله كان له دورًا كبيرًا في فوز النصر بالدوري، ورغم أن ترتيبهم صعب، لكن من الممكن أن يأتي جوميس أولًا ثم حمد الله وأخيرًا السومة، ليس تقليلًا منه، إنما بحسب الدور في البطولات".

يذكر أن الدوري السعودي متوقف منذ منتصف مارس الماضي، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد، ولم يتحدد بعد موعد عودته، وما إذا كان سيتم إلغاء الموسم أم استمراره.