تراجع مهاجم النصر؟ .. حمد الله لا يزال متفوقًا على جوميس والسومة

عبد الرزاق حمد الله تراجع لكنه لم يفقد بريقه

انتقادات كثيرة صاحبت المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، على مدار الموسم الماضي، على إثر تراجع مستواه بشكل ملحوظ، لكن رغم ذلك هذا لم يؤثر على تفوقه على الثنائي الفرنسي بافيتمبي جوميس؛ مهاجم الهلال، والسوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي.

ربما يكون جوميس هو أكثر الفائزين بالموسم الماضي، بعدما حقق لقب الدوري مع الزعيم للموسم الثاني على التوالي، بجانب حصوله على لقب هداف الدوري لأول مرة برصيد 24 هدفًا.

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في الوقت الذي اختتم به حمد الله الموسم مع العالمي في المركز السادس بجدول الترتيب، والسومة مع الراقي بالمركز الثامن، ليغيب كلاهما عن النسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا، إلا أن النصر أمامه فرصة للصعود حال تحقيقه لقب النسخة الحالية، التي وصل بها إلى دور الـ16.

رغم هذا التراجع إلا أن المهاجم المغربي يبقى أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف في آخر ثلاثة مواسم متفوقًا على الفرنسي والسوري، بواقع 88 هدفًا، مقابل 87 هدفًا لجوميس، و59 للسومة.

حمد الله شارك في 68 مباراة، سجل 74 هدفًا، وصنع 14 آخرين، منها 24 ضربة جزاء.

أما جوميس فشارك في 89 مباراة، وسجل 72 هدفًا، وصنع 15 آخرين، منها 21 ركلة جزاء.

وأخيرًا السومة خاض 73 مباراة، وسجل 50 هدفًا، وصنع تسعة آخرين، منها تسع ضربات جزاء.

يذكر أن حمد الله كان هدفًا للدوري السعودي موسمين متتاليين 2018-19، و2019-20، إذ سجل في الأول 35 هدفًا، وفي الثاني 29 هدفًا.