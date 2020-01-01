بالأرقام | الهلال على رأس الكبار منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد أخيرًا

نستعرض أرقام الخماسي الكبير منذ بداية دوري المحترفين بالمملكة..

سنة وثلاثة أسابيع كاملة استغرقها الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل أن يُسدل الستار عليه قبل أربعة أيام، متوجًا الهلال بطلًا بعدما خسر لقب الموسم الماضي.

لم يكن مشوار الزعيم حتى تحقيق اللقب ممهدًا، إذ كانت المنافسة حامية مع غريمه التقليدي وجاره وحامل لقب الموسم الماضي؛ النصر، لكن الأزرق حسمها في النهاية قبل نهاية الموسم بجولتين، محققًا أرقام قياسية خلال مشواره.

في سطور التالية نسلط الضوء على أكثر الأندية تحقيقًا للنقاط والانتصارات منذ بداية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008 - 2009 حتى موسمنا المنقضي..

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الزعيم كسر حاجز الـ700 نقطة في الدوري السعودي للمحترفين بفارق 125 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني, حيث حقق الهلال 721 نقطة كأعلى رقم تم تسجيله..

لعب: 312 مباراة

فاز: 220

تعادل: 61

خسر: 31

سجل: 677 هدفًا

استقبل: 255 هدفًا

النقاط: 721

استطاع العالمي أن يحصل على المركز الثاني في إجمالي عدد النقاط التي تم تحقيقها بفارق نقطتين عن الأهلي.

فارس نجد استطاع تحقيق 596 نقطة ممكنة منذ إطلاق مسمى "دوري المحترفين" على الدوري السعودي..

لعب: 312 مباراة

فاز: 173

تعادل: 77

خسر: 62

سجل: 568 هدفًا

استقبل: 326 هدفًا

النقاط: 596

الراقي رغم الظروف الإدارية التي مرت عليه في السنوات الأخيرة إلا أنه استطاع تحقيق رقم نقطي جيد مقارنة بالمنعطفات التي مر بها, حيث حل في المركز في الثالث برصيد 594، خلف النصر بنقطتين..

لعب: 312 مباراة

فاز: 173

تعادل: 75

خسر: 64

سجل: 615 هدفًا

استقبل: 345 هدفًا

النقاط: 594

بعد بداية مثالية في الدوري المحترفين كان منافسًا فيها على اللقب إلى أن استطاع تحقيقه في موسم 2011 – 2012, إلا أن الليث الأبيض سرعان ما ابتعد عن المنافسة في السنوات الأخيرة تاركًا الحيرة تسيطر على عشاق الليوث عما أصاب فريقهم..

لعب: 312 مباراة

فاز: 144

تعادل: 86

خسر: 82

سجل: 465 هدفًا

استقبل: 271 هدفًا

النقاط: 518

بطل أول نسخة من دوري للمحترفين ومن حقق الوصافة مرتين في أول ثلاث نسخ, ابتعد العميد عن المشهد التنافسي في الدوري السعودي, وبات يصارع على البقاء ضمن الأضواء, مما جعل المتابع الرياضي يتساءل, ماذا حل بالكبير الاتحاد؟

لعب: 312 مباراة

فاز: 144

تعادل: 79

خسر: 89

سجل: 555 هدفًا

استقبل: 425 هدفًا

النقاط: 508

في موسم 2016-2017 تم خصم 3 نقاط من الاتحاد بسبب عقوبة انضباطية من الفيفا.