بغلف يكشف عن أزمة بين لاعبي الهلال ورحيل لاعبيه إلى النصر

عضو شرف العالمي يفجر مفاجأة كبيرة

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

فجّر عبد العزيز بغلف؛ عضو الشرف بنادي النصر السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل عن وجود أزمة بين عدد من لاعبي الهلال، مؤكدًا أنها قد تنتهي برحيل اثنين من لاعبي الزعيم للعالمي في يناير المقبل.

الصراع بين الأندية السعودية على اللاعبين أشتعل بشكل كبير في إبريل من العام الماضي، بعدما أصدرت الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ؛ رئيسها آنذاك، قرارًا بإلغاء ميثاق الشرف، وهو ما تسبب كذلك في تصريحات هجومية بين مسؤولي الناديين، والتي من ضمنها تغريدات بغلف المقبلة.

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عضو شرف العالمي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خبر حصري، خلافات شديدة قد تصل إلى حد الانفصال بين اثنين من أهم ركائز الجار وبين محورهم وأظهرته".

وأضاف: "إذا لم يتم علاج الأمر سريعًا، فالفترة الشتوية كفيلة بانتقال البعض منهم، الجهة المفضلة لديهم ولا شك العالمي وأحد أندية الغربية".

وأضاف: "الدنيا تغيرت، عندما كانت المعلومة من مصدر ورقي، وأن الأمور في أحسن حال والتكتم وطرد من يخالف تعليمات الشلة، كان البعض يصدق ذلك، أما الآن فالكل يعلم أن الجار يواجه ما ذكرت".

عضو شرف النادي العاصمي اختتم: "كلامي ليس فقط عن المحليين، بعض الأجانب الاثنين الذي ذكرت، احتمال كبير".