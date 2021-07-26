مطالب بإراحة ثلاثي الهلال في المنتخب الأولمبي

هاجم الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، بعض إعلاميي نادي الهلال السعودي، بسبب منتخب السعودية الأولمبي، مؤكدًا أنهم لا يهمهم إلا ناديهم فقط دون النظر لمصلحة المنتخب.

الأخضر الأولمبي ودع منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما تلقى هزيمتين أمام كوت ديفوار (2-1)، وأمام ألمانيا (3-2).

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وأمامه مباراة تحصيل حاصل أمام البرازيل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، مقرر إقامتها غدًا الأربعاء.

وخرجت مطالبات من بعض الهلاليين بإراحة ثلاثي الفريق فوق السن بالمنتخب؛ سلمان الفرج، سالم الدوسري وياسر الشهراني، لعدم حصولهم على الراحة المطلوبة قبل الموسم الجديد.

وكتب المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يثبت بعض الاعلام الهلالي انه لا يهمه إلا هلاله ولا يهمه لا منتخب ولا غيره، فشعار (الهلال ومن بعده الطوفان) الذي عرف عنهم منذ قديم الأزل لا زالوا يتمسكون به".

وأضاف: "يا سعد الشهري ريح ثلاثي الهلال(الفرج ، سالم ، ياسر) طالما ليس لنا أمل، كله لأجل الهلال، اعلام متخلف".

يثبت بعض الاعلام الهلالي انه لا يهمه إلا هلاله و لا يهمه لا منتخب و لا غيره

فشعار (الهلال و من بعده الطوفان) الذي عرف عنهم منذ قديم الأزل لا زالوا يتمسكون به

شاهدوا بعض تغريداتهم

يا سعد الشهري ريح ثلاثي الهلال(الفرج ، سالم ، ياسر) طالما ليس لنا أمل 😳

كله لأجل الهلال

اعلام متخلف — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) July 26, 2021

يذكر أن الهلال يخوض حاليًا معسكر خارجي في النمسا، دون الفرج والدوسري والشهراني، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين في 12 من أغسطس المقبل.