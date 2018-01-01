الهلال يُفاضل بين الثنائي أليخاندرو جوميز وسيباستيان جوفينكو

بحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن المفاوضات تجري حالياً من أجل حسم التعاقد مع أحد اللاعبين منهم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال عن مواصلة مع الثنائي أليخاندرو جوميز نجم خط وسط نادي أتلانتا الإيطالي، وسيباستيان جوفينكو الذي يلعب حالياً لنادي تورونتو الكندي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن المفاوضات تجري حالياً من أجل حسم التعاقد مع أحد اللاعبين منهم.

ومن المنتظر أن تُفاضل إدارة الموج الأزرق على اللاعب الجديد، من أجل حسم موقفه خلال الأسابيع المقبلة. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

كيف يلعب مانشستر يونايتد مع سولشار؟

كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

وكانت إدارة الزعيم قد أعلنت تعاقدها الأسبوع قبل الماضي مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو من أجل دعم الخط الأمامي للفريق.

🗓️مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، في ختام الدور الأول🔥🔥. pic.twitter.com/1O2YM9h0NG — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

من جانب آخر عقدت إدارة النادي اجتماعاً مع مسؤولي شركة «صلة» المسوق الحصري للنادي، حضره من الجانب الأزرق فهد الراشد نائب الرئيس، والمهندس عبد الرحمن النمر عضو مجلس الإدارة.