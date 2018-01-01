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الهلال يُفاضل بين الثنائي أليخاندرو جوميز وسيباستيان جوفينكو

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Aaron Doster
بحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن المفاوضات تجري حالياً من أجل حسم التعاقد مع أحد اللاعبين منهم

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الهلال عن مواصلة  مع الثنائي أليخاندرو جوميز نجم خط وسط نادي أتلانتا الإيطالي، وسيباستيان جوفينكو الذي يلعب حالياً لنادي تورونتو الكندي.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط"، فأن المفاوضات تجري حالياً من أجل حسم التعاقد مع أحد اللاعبين منهم.

ومن المنتظر أن تُفاضل إدارة الموج الأزرق على اللاعب الجديد، من أجل حسم موقفه خلال الأسابيع المقبلة.

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وكانت إدارة الزعيم قد أعلنت تعاقدها الأسبوع قبل الماضي مع اللاعب الإسباني جوناثان سوريانو من أجل دعم الخط الأمامي للفريق.

من جانب آخر عقدت إدارة النادي اجتماعاً مع مسؤولي شركة «صلة» المسوق الحصري للنادي، حضره من الجانب الأزرق فهد الراشد نائب الرئيس، والمهندس عبد الرحمن النمر عضو مجلس الإدارة.

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