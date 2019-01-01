الفيصلي قلق من مواجهة الهلال "المنتشي" بدوري أبطال آسيا

مدير كرة القدم بالنادي يتحدث عن اللقاء

أبدى مدلج المدلج مدير عام كرة القدم في الفيصلي قلقه من مواجهة الهلال المتوقعة والمنتظرة في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان الفيصلي قد نجح في التأهل لثمن نهائي كأس الملك بعد تخطيه فريق جدة بهدفين مقابل هدف واحد، وسيُواجه في المرحلة القادمة الفائز من الهلال والجبلين والذي سيُحدد مساء اليوم السبت.

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ويخوض الفريق موسمًا جيدًا في الدوري السعودي، إذ يحتل المركز السادس برصيد 17 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن ثلاثي الصدارة، الهلال والنصر والأهلي، وقد كان قريبًا من انتزاع الصدارة لولا خسارتين الأخيرتين أمام النصر والأهلي.

المدلج قال لصحيفة الاقتصادية حول موسم الفريق "البداية كانت مميزة في الدوري، إلا أن الأداء سرعان ما انخفض بشكل كبير في الجولتين الماضيتين لظروف بعينها، ولعل فترة التوقف كانت صعبة بالنسبة للفريق للابتعاد عن النسق المعتاد والمباريات الرسمية أضف إلى ذلك الإصابات التي لحقت بعض اللاعبين والإرهاق بعد مشاركة الدوليين مع منتخبات بلادهم".

أضاف "ولكن الحمد لله قدمنا في كأس خادم الحرمين الشريفين مستويات كبيرة، وتأهلنا لدور الـ16 عن جدارة واستحقاق بعد الفوز علي جدة في مباراة اطمأن خلالها الجهاز الفني بقيادة البرازيلي شاموسكا على الفريق، قبل العودة للدوري".

تابع "كأس الملك هدف والطموحات والتطلعات كبيرة للتأهل للنهائي للمرة الثانية في تاريخ النادي، لتكرار إنجاز 2018 عندما تأهل الفريق للمباراة النهائية وخسر أمام الاتحاد بصعوبة والجميع أشاد فيه من خلال مسيرته".

وأتم قائلًا عن مواجهة بطل دوري أبطال آسيا "دور الـ 16 صعب للغاية خاصة حال تأهل الهلال المنتشي بلقبه الآسيوي، ولكن كلنا ثقة باللاعبين وجهازهم الفني في الخروج بنتيجة إيجابية".

يُشار لأن دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين سيُختتم مساء اليوم بـ3 مباريات أبرزها تجمع الهلال مع الجبلين في الرياض.