فيديو | عانى الهلال وأتى جوميس بالفرج .. فوز صعب أمام الفيصلي

الزعيم كاد أن يسقط في فخ التعادل

حقق الهلال فوزًا صعبًا للغاية أمام الفيصلي بثنائية نظيفة، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مع بداية المباراة، أتيحت للزعيم فرصة خطيرة، بعد مرور رائع لمحمد البريك داخل منطقة الجزاء، ثم مررها إلى أندريه كاريلو، الذي سددها في اتجاه المرمى بكعب القدم، لكن ارتدت مرة أخرى، لتصل إلى جيوفينكو، ليسددها قوية، لكن تألق مصطفى ملائكة؛ حارس العنابي، وتصدى للكرة، وتحولت إلى ضربة ركنية.

ملائكة تألق بعدها بلحظات من جديدة، متصديًا من الوضع طائرًا لتسديدة سالم الدوسري بشكل رائع.

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ونظم الأزرق بعد مرور العشر دقائق الأولى هجمة مرتدة خطيرة، وصلت إلى ياسر الشهراني، الذي أرسل عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، للقادم من الخلف والمواجه تمامًا للمرمى سالم الدوسري، لكن مدافع الفيصلي محمد القاسم تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركنية.

وفي الدقيقة 15، كاد الفيصلي أن يستغل خطأ قاتل من دفاع الهلال، إذ مرر البريك كرة خاطئة إلى حارس مرمى فريقه عبد الله المعيوف، لكن قطعها لاعب العنابي مصطفى بصاص، وراوغ الحارس، لكن دفاع الأزرق نجح في استخلاص الكرة والتصدي لهدف محقق.

وواصل الحارس ملائكة تألقه أمام الطوفان الأزرق، إذ تصدى لتسديدة قريبة المدى بأقدام المهاجم الفرنسي بافيتمبي جوميس، وفي لقطة أخرى تعاطف العارضة مع العنابي وتصدت لرأسية جوميس الخطيرة.

وقبل نهاية الـ45 دقيقة الأولى، تبادل ياسر الشهراني وجيوفينكو الكرة بشكل رائع على حدود منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة أرضية قوية من الثاني، لكنها مرت بجوار القائم بقليل، وأنقذ القائم أيضًا العنابي من فرصة خطيرة بعدما سدد كويلار تسديدة مباغتة من وسط الملعب، لكنها مرت من بين قفازي ملائكة، لتصطدم بالقائم وترتد إلى الحارس.

🎥 تسديدة خطيرة من كويلار يتصدى لها مصطفى ملائكة والقائم قبل نهاية الشوط الأول. 🚫⚽️#الهلال_الفيصلي pic.twitter.com/UXjSrC5Gu0 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 25, 2020

الشوط الثاني، استمرت به المحاولات المكثفة من لاعبي الزعيم في محاولة للخروج بنقاط المباراة، لكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل أمام التألق الكبير لمصطفى ملائكة ودفاع العنابي، قبل أن تحل الدقيقة 81 من عمر المباراة.

جوميس فك الحصون الفيصلية بعد تمرير كرة إلى الدوسري، ردها الأخير إليه مرة أخرى، ليسددها أرضية في الشباك على يسار ملائكة.

وفي اللحظات الأخيرة، قاد سلمان الفرج هجمة مرتدة خطيرة، انتهت بتمريرة داخل منطقة الجزاء إلى عمر خربين، الذي استغل خروج خاطئ من ملائكة، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

الفوز رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 63 محتفظًا بانفراده بالصدارة، بينما تجمد العنابي عند 42 نقطة في المركز الخامس.