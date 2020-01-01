كارلوس إدواردو يرد بقسوة وصرامة على الاتهامات بتراجع مستواه مع الهلال

الهلال تعادل مع الفيصلي والنجم البرازيلي يتحدث عقب اللقاء

رد كارلوس إدواردو مهاجم الهلال بصرامة على الاتهامات بتراجع مستواه مع الفريق، بالتأكيد على أنه حصل على لقب ثالث أفضل لاعب في بطولة كأس العالم للأندية ومن ثم لم يلعب سوى مباراة واحدة نتيجة الإصابة.

الهلال تقدم لصدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعدما رفع رصيده من النقاط إلى 31 مباراة بفارق نقطة عن شريكه السابق في القمة "النصر"، ذلك بفضل تعادله مع الفيصلي في المباراة المؤجلة من الجولة الـ12.

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ورغم ذلك الإنجاز إلا أن التعادل وفقدان الهلال لنقطتين جاء مخيبًا لآمال الجماهير التي كانت تأمل في الفوز وحسم لقب بطل الشتاء قبل الجولة القادمة والأخيرة في مرحلة الذهاب من الدوري السعودي.

وسجل إدواردو هدف الهلال الثاني في المباراة من ركلة جزاء قبل أن يخطف الفيصلي التعادل في اللحظات الأخيرة، وقد تحدث للقنوات الرياضية السعودية مؤكدًا أن اللقاء كان تنافسيًا وذو نسق مرتفع.

مضيفًا "المباراة كانت صعبة، رفعنا من نسق أدائنا في الشوط الثاني لكن لم ننجح في الفوز، قبول هدف في الوقت القاتل موجود في كرة القدم ونأمل في الأفضل مستقبلًا".

تابع "الفريق يسير في اتجاه جيد، أداء الهلال في المباريات السابقة كان جيدًا وقد سجلنا أهدافًا كثيرة، اليوم لعبنا شوطًا أول دون المستوى لكننا تحسنا كثيرًا في الشوط الثاني وكان بإمكاننا إحراز أكثر من هدف لكن لم نوفق".

وأتم حديثه بالقول لمنتقدي أدائه مع الهلال "عدنا للتو من بطولة كأس العالم للأندية والتي حصلت بها على ثالث أفضل لاعب، تعرضت للإصابة بعدها ولم ألعب سوى مباراة واحدة، كيف يُمكن الحديث عن تراجع مستواي بعد هذا؟".

الهلال سيختتم الدور الأول من الدوري السعودي يوم السبت القادم بمواجهة من العيار الثقيل تجمعه مع الشباب في ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.