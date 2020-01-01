هل ترفع جماهير الهلال شعار "Oh Nooo" أمام الفتح أم تُرحب بمساعدة منافسها الأبرز؟

حادثة الدوري الإيطالي الشهيرة قد تكون حاضرة في الدوري السعودي مساء اليوم

يخوض الهلال مساء اليوم مباراة صعبة ومهمة أمام الفتح ضمن الجولة الـ24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وهو لقاء يهم عددًا آخر من الأطراف أبرزهم الاتحاد .

العميد خسر يوم أمس مباراته الثانية على التوالي بعد استئناف الدوري السعودي، بسقوطه أمام الأهلي في ديربي جدة بهدفين مقابل هدف بعدما كان قد خسر بنفس النتيجة أمام أبها الثلاثاء الماضي.

الخسارتان أوقفتا رصيد الاتحاد عند 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفتح صاحب المركز الـ14 المؤدي لدوري الدرجة الأولى السعودي، ونقطتين عن ضمك صاحب المركز الـ15، مما يعني أن انتصار الفتح سيضع الفريق الجداوي ضمن دائرة الفرق الهابطة قبل 6 جولات من نهاية الموسم.

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الزعيم الأزرق يسعى بالتأكيد خلف الانتصار اليوم لتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي والحفاظ على فارق الست نقاط مع النصر أو زيادته، حال تعثر فارس نجد أمام أبها، مما قد يُساعده في حسم اللقب قريبًا والتفرغ لمشوار حفاظه على لقب دوري أبطال آسيا.

المفارقة الغريبة أن الهلال بانتصاره اليوم سيقدم خدمة ثمينة لعدوه الأبرز في الكرة السعودية "الاتحاد"، إذ سيُحافظ على فارق النقطة لصالح العميد أمام الفتح، مما قد يُساهم في نهاية الموسم ببقائه في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جماهير الهلال ترغب بالتأكيد في تحقيق الانتصار والاقتراب خطوة أخرى من استعادة اللقب الثمين، لكن هناك شريحة كبيرة تتمنى أن ترى الاتحاد يهبط لدوري الدرجة الأولى السعودي، إذ لا تنسى تلك الجماهير العداء الشديد بين الفريقين خاصة وقتما كان منصور البلوي رئيسًا للعميد.

إذ شهدت تلك الفترة تنافسًا شديدًا بين الهلال والاتحاد داخل وخارج الملعب، وقد نجح النادي الغربي في خطف الثنائي أحمد الدوخي وخميس العويران من قلب الفريق العاصمي وأفسد عليه كذلك صفقة المهاجم محمد كالون.

مباراة اليوم تُذكرنا بحادثة شهيرة في الدوري الإيطالي، تعود لموسم 2009-2010، أطرافها هم المتصدر إنتر ووصيفه روما ولاتسيو الذي كان يُصارع للنجاة من الهبوط للسيري بي.

الجولة الـ36 من السيري آ بدأت بانتصار روما وتصدره جدول الترتيب بفارق نقطة ومباراة عن إنتر، وقد رأى الجميع جماهير لاتسيو في المباراة ضد النيرادزوري تهتف ضد فريقها وتُطالب اللاعبين بالتخلي عن الكرة والخسارة حتى لا يفوز روما بالاسكوديتو، رغم أن ذلك قد يُكلفها الهبوط.

جماهير الفريق السماوي رفعت يومها عددًا من اللافتات للسخرية من جارها وعدوها اللدود روما، إحداها حمل كلمات "Game Over" وأخرى "Oh Nooo"، وقد احتفلت جيدًأ بهدفي إنتر وانتصاره الذي أعاده للصدارة ومهد طريقه نحو اللقب.