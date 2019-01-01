تدريبات الهلال - الدوسري يعود وغياب خربين وكادش

الدوسري يدعم الهلال قبل مواجهة العدالة.

شهدت تدريبات فريق نادي الهلال، عودة سالم الدوسري صانع الألعاب، بعدما غاب عنها الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي تعرض لها، بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال يستعد لمواجهة العدالة مساء يوم الإثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

سالم الدوسري كان يعاني من التهاب الركبة، حيث تعافى منها وأصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الهلال أمام العدالة المقبلة.

وغاب الثنائي عمر خربين وحسن كادش، عن تدريبات الهلال، بسبب تعرضهما للإصابة في عضلة الفخذ، حيث فضل الجهاز الفني إراحتهما.

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وركز الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال على الجوانب الفنية من خلال تدريبات لياقية وتكتيكية، للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الحزم الأخيرة.

ومن المقرر أن يخوض الهلال تدريبًا مغلقًا يوم السبت، استعدادًا لمواجهة فريق العدالة يوم الإثنين المقبل.

الهلال تعادل مع الحزم بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.