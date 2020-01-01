رسميًا | العابد يُودع الهلال ويرتدي قميص الشباب

الصفقة حسمت رسميًا

أعلن نادي الشباب رسميًا عن تعاقده مع نواف العابد نجم الهلال والمنتخب السعودي، وذلك عبر تغريدة ظهرت على حسابه الرسمي على تويتر.

وستكون تلك هي التجربة الأولى للعابد صاحب الـ30 عامًا بعيدًا عن الهلال، إذ تخرج من قطاع الناشئين في النادي وانضم للفريق الأول عام 2010.

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وكان العابد خلال السنوات الأخيرة أحد العناصر الأساسية المهمة في الهلال، وقد ساهم في تتويجه بعدد من البطولات آخرها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي ودوري أبطال آسيا 2019.

تويتر الشباب أوضح أن العابد المتوج بـ16 لقبًا مختلفًا مع الزعيم وقع على عقد يمتد لثلاث سنوات قادمة، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة لكن مصادرنا الخاصة أكدت أن النادي دفع ما يقرب من 4 ملايين ريال سعودي لشراء الـ9 أشهر المتبقية في عقد اللاعب مع الهلال.