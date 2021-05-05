ديربي الرياض يقام بعد غدٍ الجمعة لفض اشتباك الصدارة

تبدو مشاركة عبد الله الحمدان؛ مهاجم الهلال السعودي، خلال مواجهة الشباب المقبلة، قانونية، وليس من حق الأخير المطالبة بعدم مشاركة اللاعب.

الحمدان كان قد انضم لصفوف الزعيم في الميركاتو الشتوي الماضي، بعدما قام بشراء الستة أشهر المتبقية في عقده مع الليث الأبيض.

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وتدور الأحاديث في الأيام الماضية عن عدم أحقية اللاعب بالمشاركة في ديربي الرياض بين الزعيم والليث الأبيض، على إثر شرط وضعه الشباب في العقد.

علي عباس؛ المحامي الدولي والمختص في لوائح الاحتراف دوليًا أكد أن شرط الشباب باطل، إذ قال في تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "هذا الشرط يعتبر باطلًا بعد انتقال اللاعب، ولا يعتد به ولا يعمل به، خاصةً لأن الشباب ليس له أي حقوق مادية على اللاعب بعد توقيع اتفاقية الانتقال، ولا يمكن أن يمارس أي سلطة عليه".

وأضاف: "شرط عدم مشاركة اللاعب يمس بحقوقه الشخصية، وهي من الحقوق التي تحميها الفيفا، كما أن منع اللاعب من المشاركة في المباراة بصفة مسبقة يمس بمبدأ التنافس الرياضي".

واختتم: "مثل هذه الاتفاقيات لها قيمة أخلاقية فقط بين الناديين، ولا علاقة لها بالالتزام القانوني، وتحدث كثيرًا في أوروبا، لكنها تبقى ودية ولا ترتقي للالتزام القانوني".

يذكر أن الهلال يواجه الشباب بعد غدٍ الجمعة، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقتسم الفريقان صدارة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة، وإن كان الزعيم يتفوق بفارق الأهداف.