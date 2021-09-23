"الأسوأ في التاريخ وأكبر الأخطاء".. ماذا فعل فييتو أمام الشباب لتلعنه الجماهير؟

جارديم دفع بالأرجنتيني لتعويض غياب سالم الدوسري، ولكن..

"إن لم يخرج في الشتوية، فالإدارة ترتكب أكبر خطأ في تاريخ النادي"، "أسوأ لاعب في تاريخ الهلال"، "متى تعترف الإدارة بأنه سيئ"، "إلى متى المكابرة؟" وإلخ على وتيرة نفسها..

هذا هو حال جمهور الهلال بعد لقاء الديربي أمام الشباب، هذا هو مختصر تعليقاتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على أداء الأرجنتيني لوسيانو فييتو.

الأرجنتيني شارك في اللقاء لتعويض غياب الجناح الأيسر سالم الدوسري، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا، لإصابته بقطع في أحد أربطة المفصل، لكن صاحبته لعنات الجمهور طوال المباراة.

فييتو ومنذ قدومه للأزرق صيف عام 2020، وهو لم يلق استحسان جمهور الهلال إلا في فترة قصيرة للغاية بعهد البرازيلي روجيرو ميكالي في الموسم الماضي، وهي فترة لم تدم طويلًا، وسرعان ما عاد اللاعب للأداء غير المفيد لفريقه.

قد تكون تحركات فييتو ومجهوده في الملعب كبير، لكن حقيقة الأمر، لا يعود هذا بفائدة كبيرة على الزعيم، فلا يمكن أن يكون بديلًا للدوسري وفقًا للأداء الذي يقدمه حاليًا.

أما عن لعنات الجمهور له، فدعونا نستطلع أرقامه في الديربي لمعرفة المزيد عما قدمه..

صاحب الـ27 عامًا شارك لمدة 67 دقيقة في اللقاء، قبل أن يقرر البرتغالي ليوناردو جارديم؛ المدير الفني للفريق، استبداله، ونزول المهاجم صالح الشهري بدلًا منه.

في الجانب الهجومي، خلق فييتو فرصة هدف واحدة لزملائه، لكن لم يتم استغلالها وترجمتها إلى هدف، فيما لم يسدد سوى تسديدتين، كانت منهما واحدة بين القوائم الثلاث، تألق أمامها حارس الليوث فواز القرني وأبعدها إلى ركنية، بجانب إرساله خمس عرضيات.

فيما لمس الكرة 43 مرة، ومرر 25 تمريرة، منها 18 صحيحة، بنسبة دقة 72%، ومنها 24 في وسط ملعب الخصم.

على مستوى الدفاع، أوقف الأرجنتيني هجمتين لليوث، فيما استخلص الكرة منهم أربع مرات، بينما قُطعت منه 17 مرة.

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