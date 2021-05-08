التويجري يُعدد 6 أسباب خلف انتصار الهلال الكبير على الشباب

الهلال سحق مستضيفه بخمسة أهداف مقابل هدف

عدد الناقد الرياضي ماجد التويجري 6 أسباب لانتصار الهلال الساحق على مستضيفه الشباب ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وهو الفوز الذي ضمن له الانفراد بصدارة جدول الترتيب قبل 4 جولات من النهاية.

الهلال أنهى الشوط الأول من المباراة بتقدمه 2-1، وقد أضاف 3 أهداف أخرى في الشوط الثاني الذي خاضه الشباب منقوصًا من نجمه وقائده إيفر بانيجا بعد طرده في نهاية الشوط الأول بالبطاقة الصفراء الثانية لسوء سلوكه مع الحكم.

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التويجري أكد أن جميع من راهن على خسارة الهلال بعد مستواه المتواضع في دوري أبطال آسيا لا يعرف الفريق جيدًا، موضحًا أن جوع الهلال وغضبه ورد فعله القوي بعد أي تعثر قادر على هزيمة أي فريق، بقوله "من يعرف كرة القدم السعودية يعرف تمامًا أن الهلال إذا جاع يأكل الأخضر واليابس، وقد رأينا أن هذا ما حدث فعليًا أمام الشباب".

وعدد التويجري أسباب فوز الهلال كما يلي:

إيفر بانيجا .. حصل على بطاقتين صفراوتين دون داعٍ، الأولى كانت لارتكابه خطأ غير ضروري ضد محمد البريك، والثانية كانت لسوء سلوك يجب أن يُعاقب منه من إدارة الشباب. حسان تمبكتي .. تسبب في ركلة جزاء ضد فريقه في وقت حاسم وبتعامل خاطئ مع الكرة. محمد جحفلي .. النتيجة كانت تقدم الهلال 2-1 وكريستيان جوانكا نجم الشباب كان في طريقه لإدراك التعادل، لكنه مرر الكرة بدلًا من تسديدها، ولولا تدخل جحفلي لسُجلت هدفًا وغيرت النتيجة إلى 2-2، وهنا كانت الأفضلية المعنوية ستنتقل لصالح الليوث. عبد اللطيف حسين وقراره إشراك سيباستيان جيوفينكو .. لوسيانو فييتو أظهر خلال المباريات السابقة أن إمكانياته جيدة، لكن جيوفينكو سبق وشارك وأظهر قدراته الكبيرة وما كان يجب أن يُبعد عن الملعب، وقد ظهر اليوم خطأ استبعاده من دوري أبطال آسيا، لعب دورًا حاسمًا في المباراة وصنع الفارق لصالح الهلال. بيئة الهلال .. تجمع رموز الهلال ورؤسائه السابقين وأعضاء شرفه ودعمهم للفريق قبل تلك المباراة الكبيرة الحاسمة رفع الروح المنعوية للاعبين ومنحهم جرعة كبيرة من الثقة، بجانب أن الهلال في أسوأ حالاته يتصدر الدوري السعودي ويُنافس على كل الألقاب .. تلك بيئة وشخصية الهلال. خطأ الشباب في عدم لعب مباريات ودية خلال التوقف .. الشباب لم يلعب سوى مباراة أو اثنتين خلال فترة التوقف وهذا كان خطأً كبيرًا من النادي وخاصة رئيسه المحنك خالد البلطان، لعب الهلال في دوري أبطال آسيا ورغم مستواه المتذبذب إلا أنه ساعده على أن يكون جاهزًا بشكل أفضل فنيًا وبدنيًا.

يُذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا بفارق 3 نقاط عن الشباب و5 عن الاتحاد قبل 4 جولات من النهاية.