خاص | الشباب يُعدل مطالبه للتخلي عن الحمدان للهلال في الانتقالات الشتوية

مهاجم الشباب وقع عقود انتقاله بالفعل للهلال

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن إدارة الشباب عدلت مطالبها بشأن التخلي عن مهاجم الفريق "عبد الله الحمدان" للهلال في الانتقالات الشتوية القادمة.

المهاجم صاحب الـ8 تمريرات حاسمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي هذا الموسم رفض عرض الشباب لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو القادم ووقع عقود انضمامه للهلال، على أن تتم تلك الخطوة عقب نهاية الموسم.

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ودخل مسؤولو الهلال في مفاوضات مكثفة مع الإدارة الشبابية لشراء المدة المتبقية من عقد الحمدان الآن، خاصة مع تراجع مستوى عديد اللاعبين وهو ما ساهم في سوء نتائج الفريق في الدوري السعودي وخروجه من كأس الملك وخسارته كأس السوبر أمام النصر.

الشباب طلب في البداية استعارة مدالله العليان حتى نهاية الموسم الجاري مع الحصول على 3 ملايين ريال سعودي، لكن مصادرنا الخاصة أوضحت أن النادي عدل مطالبه بعدما أصبح غير مهتم بالحصول على الظهير الأيمن السعودي.