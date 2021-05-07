زوجة بانيجا: الهلال فاز بالألقاب بشراء الحكام

نجم الشباب طُرد خلال المباراة

لم تصمت زوجة إيفر بانيجا نجم الشباب بعد طرده خلال مواجهة الهلال ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ وصفت ما حدث بأنه أكبر سرقة في موسم 2020-2021.

قائد الليوث طُرد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول حينما كانت النتيجة تُشير لتقدم الهلال بنتيجة 2-1، وقد اتضح أنه حصل على البطاقة الصفراء الثانية بعد رميه الكرة باتجاه الحكم ستيفان كوفاكس.

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وكان بانيجا قد حصل على البطاقة الصفراء الأولى بعد تدخله ضد محمد البريك مدافع الهلال عند الدقيقة الـ18 من المباراة.

زوجة اللاعب اتهمت الهلال بشراء الحكام، حين كتبت على إنستجرام "7 مايو 2021، مباراة الشباب والهلال هي أكبر سرقة في الدوري السعودي موسم 2020-2021".

أضافت "ما يحدث أن فريق يُحاول التطور تدريجيًا لعب ضد فريق فاز بألقاب الدوري بشراء الحكام. هذا الفريق هو الهلال".

وقد نشر أحد الأشخاص نفس الكلام عبر حسابه على تويتر وقيل أنه ابن بانيجا، وواجه انتقادات لاذعة من الجماهير الزرقاء.

7 De Mayo de 2021

Al-Shabab vs Al-Hilal es el robo mas grande de la temporada 20/21 de la liga saudi. Esto ya se veia venir, un equipo que va creciendo poco a poco contra uno que gano todas las ligas comprando arbitros. Eso, eso es el @Alhilal_FC — ElsantiiPaaai (@SBanega10) May 7, 2021

يُذكر أن الحكم المصري محمد ريشة الخبير التحكيمي لدى صحيفة الرياضية السعودية كان قد أكد صحة قرار الحكم ووصف ما فعله بانيجا بأنه سلوك سيئ.

شاهد لقطة طرد بانيجا من الفيديو أدناه ..