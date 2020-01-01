جيوفينكو: تراجع الهلال طبيعي والموسم لا يزال طويلًا

الزعيم خسر أربع نقاط خلال آخر مباراتين بالتعادل أمام الفيصلي والشباب

يرى الإيطالي سباستيان جيوفينكو؛ لاعب وسط الهلال السعودي، أن فريقه لم يظهر بصورة جيدة أمام الشباب، موضحًا أنه شيء طبيعي يمر به أي فريق.

الزعيم تعادل سلبيًا دون أهداف أمام الليث الأبيض، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال جيوفينكو، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية" عقب المباراة: "المباراة كانت بين فريقين كبيرين، 11 لاعب ضد 11، الشباب سنحت له فرص مثلما سنحت لنا، فكان لقاء صعبًا للغاية".

وأضاف: "الموسم لا يزال طويلًا، نريد الأفضل دائمًا لفريقنا وجمهورنا، لكن أحيانًا تمر أوقات على أي فريق لا يكون بالصورة الأفضل له، هذا طبيعي، دائمًا سنواجه فرقًا تعطلنا، لكننا سنقاتل للنهاية حتى نحقق اللقب، والفارق بيننا وبين الصدارة نقطة وحيدة".

الإيطالي اختتم: "نحتاج لبعض الحظ في المباريات، فأحيانًا نكون قريبين من المرمى، لكن الحظ يمنعنا من التسجيل، الآن علينا مواصلة العمل والقتال حتى اللحظات الأخيرة بحثًا عن استعادة اللقب".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 32، لكنه خسر الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، أما الليث الأبيض فيأتي في المركز التاسع بـ22 نقطة.