تأجيل قمة الهلال والشباب و3 مباريات أخرى في الدوري السعودي

قمة الجولة الـ26 أجلت لموعد جديد

قررت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تأجيل قمة الهلال والشباب ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و3 مباريات أخرى تخص الفرق المشاركة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2021.

مرحلة المجموعات من دوري الأبطال ستنطلق في الـ14 من إبريل القادم بنظام الدورة المجمعة، وتستمر حتى السابع من مايو المقبل، وستستضيف أندية الهلال والنصر والأهلي مباريات مجموعاتها في البطولة، فيما سيخوض الوحدة مباراة حاسمة في التصفيات المؤهلة لدور المجموعات أمام القوة الجوية العراقي يوم 7 إبريل القادم.

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لجنة المسابقات أعلنت تأجيل مباريات الفرق المشاركة في دوري الأبطال ضمن الجولة الـ26 المقرر لها أيام 15 و16 و17 إبريل القادم إلى مواعيد أخرى، وأهمها لقاء القمة المنتظر بين الهلال والشباب.

وقررت اللجنة تأجيل قمة الهلال والشباب إلى يوم الجمعة 7 مايو القادم، وستُلعب مباراة التعاون والأهلي في نفس اليوم، فيما ستُقام مباراة النصر والفيصلي يوم 5 مايو، وكذلك مباراة الوحدة والاتفاق حال تأهل الأول إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

من جانب آخر، قررت لجنة المسابقات كذلك إقامة مباراة الأهلي والرائد وقمة الاتحاد والهلال ضمن الجولة 25، ولقاء الاتحاد والباطن في الجولة 26 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة المكرمة بدلًا من ملعب الجوهرة المشعة في جدة في المواعيد المحددة لها.

يُشار إلى أن الهلال انفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بفضل انتصاره الأخير على القادسية 1-0 وتعثر الشباب بالخسارة 3-1 ضد التعاون، ويتفوق الزعيم حاليًا بفارق 3 نقاط عن الليوث ويُطاردهم الاتحاد بنقاطه الـ42.