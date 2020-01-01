إصابة سعد بقير تُربك حسابات أبها قبل مواجهة الهلال

مباراة صعبة تنتظر أبها يوم الجمعة القادم

يستعد أبها لمباراته الصعبة أمام الهلال في الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستُقام يوم الجمعة القادم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز في المحالة.

وكان الفريق قد خسر المباراة الأخيرة من الدوري السعودي أمام الفيصلي بهدف دون رد، وقد طلب التونسي عبد الرزاق الشابي المدير الفني لأبها من اللاعبين نسيان ذلك اللقاء والتركيز على مواجهة بطل آسيا الصعبة.

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وتعرضت استعدادات أبها لمباراة الجمعة لضربة قوية بإصابة نجمه سعد بقير وغيابه عن المران اليوم الإثنين، وقد غاب معه كذلك الثنائي روبن جابرييل وأحمد الحبيب للإصابة.

وأوضحت المصادر الصحفية المتابعة لتدريبات أبها أن موقف الثلاثي المصاب وخاصة بقير من مواجهة الهلال سيتحدد يوم غدٍ الثلاثاء.

وقد ركز الشابي خلال مران اليوم الإثنين على التدريبات البدنية والفنية وأجرى مناورة على مساحة نصف الملعب.

يُذكر أن سعد بقير الذي ضمه أبها بداية الموسم الجاري من الترجي التونسي يُعد أحد أبرز نجوم الفريق والدوري السعودي وقد فاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة لشهر ديسمبر الماضي.

اللاعب صاحب الـ25 عامًا لعب هذا الموسم في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي 15 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع 3.