جارسيا سعيد بأداء الشباب وحزين للنتيجة أمام الهلال

المدرب أشاد بحارس مرمى الفريق

أبدى لويس جارسيا المدير الفني للشباب السعودي سعادته بأداء الفريق خلال مواجهة الهلال في ختام الدور الأول من دوري كأس محمد بن سلمان السعودي للمحترفين يوم أمس السبت، لكن مؤكدًا في نفس الوقت حزنه لعدم تحقيق الفوز.

الشباب لعب مباراة ممتازة حرم الهلال خلالها من الوصول لمرماه في فترات طويلة وهدد مرمى عبد الله المعيوف بقوة، فيما تصدى حارس مرماه فاروق بن مصطفى لهجمات الزعيم الخطيرة وآخرها تسديدة عبد الإله حافظ من داخل منطقة الجزاء في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

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جارسيا أشاد بحارس المرمى التونسي بعد المباراة، مضيفًا "فاروق بن مصطفى لعب مباراة ممتازة وأفسد هجمات خطيرة للهلال".

تابع حول أداء الليوث "أنا سعيد بأداء الشباب أمام الهلال لكني حزين في نفس الوقت لعدم تحقيقنا الفوز والاكتفاء بالتعادل. كنا الأقرب للانتصار، قدمنا شوطًا أول مميزًا، سيطرنا على المباراة وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة".

تعادل الهلال مع الشباب حرمه من صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وتحقيق لقب بطل الشتاء، ذلك بعد توقف رصيده عند 32 نقطة مقابل 33 لمنافسه النصر الذي هزم الاتفاق بهدف عبد الرزاق حمدالله يوم الجمعة لحساب نفس الجولة.