أسبريا: حزين للتعادل أمام الهلال وكنا أحق بالفوز

لاعب الشباب كان يطمح للفوز أمام بطل دوري أبطال آسيا

يرى أسبريا؛ محترف الشباب السعودي، أن فريقه كان يستحق الفوز أمام الهلال، موضحًا أنه كان الأفضل وخلق فرصًا أخطر.

الزعيم تعادل سلبيًا دون أهداف أمام الليث الأبيض، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

وقال أسبريا، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "صحيح كنا نلعب أمام بطل دوري أبطال آسيا إلا أن فريقنا كان يستحق الفوز، فنحن خلقنا عديد الفرص التي لم تُترجم إلى أهداف، لذلك أنا حزين بعد هذا التعادل، كنا أحق بالفوز".

وأضاف: "منذ بداية المباراة ونحن نلعب للفوز ومواصلة الانتصارات، لكن لم نوفق، قد يكون قد حدث تراجع في الشوط الثاني في ظل تغييرات الهلال، لكن في الـ20 دقيقة الأخيرة كنا الأفضل وخلقنا عدة فرص خطيرة وكان الأداء جيد ومتماسك".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الزعيم إلى النقطة 32، لكنه خسر الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن النصر، أما الليث الأبيض فيأتي في المركز التاسع بـ22 نقطة.