الهلال السوداني ضد الأهلي: مباشر لحظة بلحظة

الهلال السوداني × الأهلي

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27' ركنية للهلال، تم تشتيت الكرة وتصل إلى النيجيري أجاجون خارج منطقة الجزاء، تسديدة ولكن الكرة ضعيفة وبعيدة عن مرمى الأهلي.. تخرج لضربة مرمى

25' فرصة مرتدة للأهلي، الكرة تصل إلى محمد شريف الذي يحاول المراوغة ولكن واتارا يشتتها لركنية

16' تسديدة قووية من علي معلول ولكن أبو عشرين يمسك بالكرة

13' عرررضية من أليو ديانج ولكن دفاع الهلال يشتت الكرة

تعطل اللعب لعلاج طاهر محمد طاهر بعد تدخل قوي من لاعب الهلال بمرفق يده في وجه جناح الأهلي

6' أوووووه خطيرررة للهلال، عرررضية من الجهة اليمنى تصل إلى عيد مقدم وتسديدة أررضية ولكن علي لطفي يمسك بالكرة

3' تسديدة قووية للاعب الهلال ولكنها تصطدم في ظهر مدافع الأهلي ياسر إبراهيم

2' ركنية للهلال، ولكن دفاع الأهلي يشتت الكرة لركنية آخرى

انطلاق المباراة

تشكيل الهلال

يبدأ المدرب جواو ماريا بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-4-2

علي أبو عشرين

صلاح عادل - محمد واتارا - محمد أحمد إرنق - فارس عبدلله

عبدول أجاجون - والي الدين خضر - جيرالد فيري - عيد مقدم

إبراهيما مصطفى - ياسر مزمل

تشكيل الأهلي

يبدأ المدرب بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-3-3

علي لطفي

علي معلول - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني

عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج

محمد عبد القادر - محمد شريف - طاهر محمد طاهر

📋اليكم تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السوداني ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا 🦅💪👌#يلا_يا_أهلي #أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/SyCtMJvg8C — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 18, 2022

في المقابل يرغب الهلال في تعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأولى ضد صن داونز ومواصلة سِجل الأهلي الخالي من الانتصارات في ملعب الهلال للخروج بنتيجة إيجابية على أقل تقدير، خاصًة وأن المباراة ستُقام بدون جمهور.

يسعى الأهلي حامل اللقب لتحقيق بداية قوية في بداية رحلة بحثه عن الحادية عشر وعن الفوز الأول له على الهلال في السودان في تاريخ مواجهات الفريقين معًا، تعتبر هذه المباراة هي الأولى للعملاق المصري في البطولة بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية الذي تُوج فيه بالبرونزية.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الهلال السوداني ضد الأهلي في إطار مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد الهلال في أم درمان بالعاصمة السودانية.