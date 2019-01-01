رسميًا - الهلال السوادني يتعاقد مع حمادة صدقي لتدريب الفريق

حمادة صدقي يقود الفريق السوداني.

أعلن نادي الهلال السوداني، تعيين المدرب المصري حمادة صدقي، مديرًا فنيًا للفريق، بعد مفاوضات مع مدربين مصريين آخرين.

الهلال أعلن إقالة المدرب صلاح آدم، بعد الخسارة التي تلقاها الفريق من الأهلي المصري، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

الهلال أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال منشور جاء نصه: "أكمل نادي الهلال اتفاقه مع المدرب المصري "حمادة صدقي" لتولي قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة".

وتابع: "حمادة صدقي سيصل إلى العاصمة السودانية الخرطوم يوم الخميس المقبل، من أجل توقيع العقد مع مجلس إدارة نادي الهلال".

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الهلال سيحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري، بالجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

إدارة الهلال كانت دخلت مفاوضات مع أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، وأيضًا خالد جلال مدرب الزمالك السابق، قبل حسم التفاوض مع حمادة صدقي.

وخسر الهلال أمام الأهلي المصري بهدفين مقابل هدف، في مباراة الجولة الثانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.