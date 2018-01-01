الهلال يسعى لضم الأرجنتيني جوميز مقابل 16 مليون يورو

الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًا لفريق أتالانتا الإيطالي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي، في مفاوضات رسمية وجادة مع المهاجم الأرجنتيني اليخاندرو جوميز، لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الهلال أرسل عرضًا رسميًا لفريق أتالانتا الإيطالي، من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني جوميز.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تصل قيمة انتقاله للهلال السعودي إلى 16 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جويدي يناقش إقالته من #الأهلي ويطلب بديلًا لعبد الله السعيدhttps://t.co/F6Q10vWe6r pic.twitter.com/fQhuROAs1s — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 24, 2018

الأرجنتيني جوميز يمتد عقده مع أتالانتا حتى عام 2022، حيث تسعى إدارة الهلال لإقناع النادي الإيطالي بالاستغناء عن خدماته.

ويلعب اليخاندرو جوميز في العديد من مراكز خط الوسط وصناعة اللعب، كما يستطيع أن يلعب في مركز المهاجم الثاني.