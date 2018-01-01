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الهلال يسعى لضم الأرجنتيني جوميز مقابل 16 مليون يورو

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الهلال السعودي قدم عرضًا رسميًا لفريق أتالانتا الإيطالي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي، في مفاوضات رسمية وجادة مع المهاجم الأرجنتيني اليخاندرو جوميز، لاعب فريق أتالانتا الإيطالي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن الهلال أرسل عرضًا رسميًا لفريق أتالانتا الإيطالي، من أجل ضم المهاجم الأرجنتيني جوميز.

اللاعب صاحب الـ30 عامًا قد تصل قيمة انتقاله للهلال السعودي إلى 16 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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الأرجنتيني جوميز يمتد عقده مع أتالانتا حتى عام 2022، حيث تسعى إدارة الهلال لإقناع النادي الإيطالي بالاستغناء عن خدماته.

ويلعب اليخاندرو جوميز في العديد من مراكز خط الوسط وصناعة اللعب، كما يستطيع أن يلعب في مركز المهاجم الثاني.

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