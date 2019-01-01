سيلحق بمواجهة السد - تحديد موعد عودة سالم الدوسري

تحديد موعد عودة نواف العابد

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

يحاول الجهاز الطبي لفريق نادي الهلال، تجهيز سالم الدوسري صانع ألعاب الفريق، من أجل العودة مجددًا لتشكيل الفريق الأساسي، لمباراة السد القطري، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

الهلال يستعد لمواجهة السد القطري، في إياب دور النصف نهائي ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، في المملكة العربية السعودية، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الدوسري سيكون جاهزًا لمباراة السد القطري، والمقرر لها 22 أكتوبر الجاري.

تقارير: أهلي جدة يفاوض بلماضي وكاريلي

الدوسري كان يعاني من الإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، خلال مباراة الذهاب أمام السد، والتي أقيم الأسبوع الماضي.

ويعود نواف العابد صانع ألعاب الفريق، إلى تدريبات الهلال الأسبوع المقبل، بعد إنهاء البرنامج التأهيلي، بعد الإصابة التي تعررض لها خلال مباراة التعاون الأخيرة بالدوري.

مباراة الهلال أمام الاتفاق المقرر لها السبت، ستشهد غياب خمسة لاعبين وهم: "الدوسري والعابد، بالإضافة إلى محمد كنو وعبد الله المعيوف والإيطالي سيباستيان جيوفينكو" بسبب الإصابة.