إذا تأهل للنهائي الآسيوي - الهلال يخوض الذهاب بجامعة الملك سعود

انقسام جماهيري حول الملعب بين مؤيد ومعارض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يصبح ملعب جامعة الملك سعود على موعد مع استضافة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، حال نجاح الهلال السعودي في عبور نصف النهائي.

الزعيم حقق الفوز أمام السد القطري بذهاب نصف النهائي برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد، في الأول من أكتوبر الجاري.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مصدر رسمي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أكد أن ملعب جامعة الملك سعود سيشهد ذهاب النهائي حال بلوغ الهلال، دون أي تغيير للملعب.

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وكانت بعض جماهير الزعيم قد طالبت بإقامة المباراة على أحد ملعبي الجوهرة المشعة أو الملك فهد الدولي، معترضين على جامعة الملك سعود لضيق الملعب.

في حين، رحب البعض الآخر بإقامة المباراة على جامعة الملك سعود، كونه يتسع لـ22 ألف مشجع فقط، وهو ما يعني تقليل الضغوطات على اللاعبين.

يذكر أن لقاء إياب نصف النهائي من المقرر أن يقام في 22 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود.