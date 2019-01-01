هيون سو: تغيُّر المدافعين ليس أزمة في الهلال

المدافع الكوري الجنوبي يؤكد أن جميع مدافعي الزعيم جيدين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

نفى الكوري الجنوبي جانج هيون سو؛ مدافع الهلال السعودي، وجود أي أزمة له داخل الملعب في ظل اعتماد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني، على عناصر مختلفة في الدفاع في مختلف البطولات.

هيون سو انضم للزعيم في الميركاتو الصيفي المنقضي، ليصبح عنصرًا أساسيًا في الدفاع الأزرق بكل مباراة.

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وقال الكوري الجنوبي، خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "بالنسبة لي لا مشكلة في تداخل البطولات وتغيير المدافعين، لأننا فريق ونكمل بعضنا بعضًا، جحفلي والبليهي والحافظ مدافعين بجودة عالية، إذا كان هناك من يعتقد أنه من الصعب عليّ تغيّر المدافعين، فأقول له لدينا مدافعين جيدين ولا نواجه أي مشكلات".

وأضاف: "تركيزي في المباريات منصب فقط على الخروج بشباك نظيفة، وأن يسجل الهلال الأهداف".

يذكر أن الهلال يستعد لمواجهة السد القطري غدًا الثلاثاء، على استاد جاسم بن حمد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يُقام الإياب في 22 من أكتوبر المقبل.