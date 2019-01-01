رسميًا - نهائي دوري أبطال آسيا 2019 دون تقنية الفيديو

عدة أسباب وراء اتخاذ القرار من قبل لجنة حكام الاتحاد الآسيوي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميًا استبعاد تطبيق تقنية الفيديو في نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2019.

لجنة الحكام بالاتحاد عقدت اجتماعها اليوم في الصين برئاسة الصيني دوز هاوكاي، وجاء قرارها نظرًا لتعارض تقنية الفيديو مع نظام البطولة المعتمد، والذي تم الاتفاق من البداية به على تطبيق الحكم الإضافي فقط بداية من دور الثمانية.

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واستندت اللجنة في قرارها كذلك، لصعوبة جلب حكم فيديو محايد، في ظل عدم تطبيق هذه التقنية في الدوريات، التي يمكن استقدام حكام محايدين منها، سواء في وسط القارة أو شمالها أو جنوبها، بجانب صعوبة إحضار طاقم فيديو غير محايد من الشرق والغرب.

يذكر أن الهلال السعودي اقترب من النهائي بعدما تغلب على السد القطري برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب نصف النهائي، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر الجاري.

أما طرفا النهائي الآخر، فقد فاز أوراوا ريدز الياباني أمام جوانجزو إيفرجراند الصيني بثنائية في الذهاب، على أن يُحسم المتأهل منهما في يوم 23 من الشهر الجاري، حيث يقام الإياب.