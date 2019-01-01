لوشيسكو: العوامل النفسية أثرت علينا ولسنا راضين عن أنفسنا

مدرب الهلال يعد بعدم الظهور بهذه الصورة مجددًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال السعودي، أن فريقه كان قريبًا من وداع دوري أبطال آسيا، نظرًا للصورة التي ظهر بها أمام السد القطري، واعدًا الجماهير بتصحيح الصورة فيما هو قادم.

الزعيم تأهل لنهائي البطولة الآسيوية بعدما تلقى الهزيمة أمام السد برباعية مقابل هدفين، لكن نتيجة الذهاب كانت لصالحه، حيث فاز برباعية مقابل هدف وحيد.

وقال لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نعم علينا أن نعترف أننا لم نكن في يومنا الليلة، خاصة من الناحية الدفاعية التي ارتكبنا بها عدة أخطاء، ربما هذا يرجع للضغوطات الكبيرة باللقاء والعوامل النفسية تلعب دورًا كبيرًا في مثل هذه المباريات، وكادت أن تكلفنا الخروج من البطولة".

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وأضاف: "تحكمنا في أغلب فترات المباراة، لكن الأخطاء صعبت من مهمتنا، خاصةً في الشوط الأول، وكذلك الأهداف المتتالية للسد جاءت في وقت محرج لنا، لكن سيطرنا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً جيدًا باستثناء الدقائق الأخيرة".

الروماني تابع: "كنا نعلم من البداية أنها مباراة صعبة، ولسنا راضيين عن أنفسنا، لكن الأهم هو الوصول للنهائي".

واختتم: "سنعمل على عدم الظهور بمثل هذه الصورة مرة أخرى، سنحاول تصحيح الأخطاء، والنهائي سيكون له حسابات أخرى، وسنكون مستعدين بأفضل صورة ممكنة".

يذكر أن الهلال من المنتظر أن يلاقي في النهائي الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانجزو الصيني، حيث يتواجهان غدًا الأربعاء، بعدما فاز الفريق الياباني في الذهاب بنتيجة 2-0.