تركي الفيصل: واثق في تقديم لاعبي الهلال أفضل المستويات في النهائي

رئيس هيئة الرياضة يطالب لاعبي الزعيم ببذل مزيد من الجهد لحصد اللقب القاري

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

توجه عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بالتهنئة إلى مجلس إدارة الهلال وأعضاء الجهازين الفني والإداري واللاعبين والجمهور، عقب نجاحه في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

الزعيم تأهل لنهائي البطولة الآسيوية بعدما تلقى الهزيمة أمام السد برباعية مقابل هدفين، لكن نتيجة الذهاب كانت لصالحه، حيث فاز برباعية مقابل هدف وحيد.

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وأعرب الفيصل عن ثقته في لاعبي الأزرق، وقدرتهم على تقديم أفضل المستويات، وبذل كل الجهد في مباراتي الذهاب والإياب، لتحقيق اللقب القاري.

يذكر أن الهلال من المنتظر أن يلاقي في النهائي الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانجزو الصيني، حيث يتواجهان غدًا الأربعاء، بعدما فاز الفريق الياباني في الذهاب بنتيجة 2-0.

ومن المقرر أن يقام الذهاب على ملعب جامعة الملك سعود في التاسع من نوفمبر المقبل، على أن يُلعب الإياب في 24 من الشهر نفسه.