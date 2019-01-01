مراقب الاتحاد الآسيوي يزيل لوحة جمهور الهلال من مدرجات محيط الرعب

جمهور الزعيم الأزرق كان يزين المدرجات استعدادًا للقاء، لكن المراقب اعترض

زهيرة عادل فيسبوك تويتر

طالب مراقب الاتحاد الآسيوي في مواجهة الهلال السعودي والسد القطري، مسؤولي الأزرق بإزالة اللوحة الخاصة بالجماهير من مدرجات محيط الرعب استاد جامعة الملك سعود.

الزعيمان يلتقيان في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت المملكة السعودية، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وقامت رابطة الموج الأزرق برفع لوحة تحمل صورة "الجوكر" في المدرجات، تجهيزًا لبدء اللقاء، إلا أن اللوحة لم تعجب مراقب الآسيوي، ليتم إزالتها.

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وكتبت الرابطة تعليقًا على قرار المراقب: "جمهور الهلال الوفي، اجتهدنا من أجل مدرج مختلف يليق بالحدث، ولكن مراقب الاتحاد الآسيوي كان له رأي آخر".

يذكر أن لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز زعيم السعودية برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ويخوض زعيم قطر اللقاء في غياب الثنائي المدافع عبد الكريم حسن والمهاجم الجزائري بغداد بونجاح، إثر الإيقاف، لطرد الأول في لقاء الذهاب، وتراكم البطاقات على الثاني.