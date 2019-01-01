الهلال والسد | رجل رائع - رجل مخيب

من هو اللاعب الأفضل والأسوأ في خسارة الهلال أمام السد 4-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حسم الهلال السعودي موقعة نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري لصالحه بنتيجة إجمالية 6-5، بعدما فاز ذهابًا في الدوحة 4-1 وخسر إيابًا في الرياض 4-2.

وشهدت مباراة الإياب تألق عديد اللاعبين لكن هناك مجموعة قدمت أداءً مخيبًا، نستعرض معًا الرجل الرائع والمخيب للمباراة.

رجل رائع | تاي هي نام - السد القطري

لعب عددًا من نجوم السد القطري مباراة ممتازة خاصة خورخي بوعلام وأكرم عفيف وجابي، بجانب ظهور بعض لاعبي الهلال بمستوً جيد جدًا رغم الخسارة وأبرزهم سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو، إلا أن الكوري الجنوبي كان الأفضل من الجميع.

تاي هي نام كان بمثابة قائد منظومة السد الهجومية اليوم، قام بكل شيء ممكن لمساعدة الفريق على إحراز الأهداف، سواء التمرير الدقيق أو الرؤية الفنية أو التمركز الممتاز أو استغلال أخطاء مدافعي الهلال وقد توج كل هذا بهدف جميل أحيا نسبيًا آمال السد في العودة.

رجل مخيب | علي آل بليهي - الهلال

دفاع الهلال كان الحلقة الأضعف في مباراة اليوم، إذ ارتكب الكثير من الأخطاء الفردية والجماعية، والنتيجة كانت استقبال مرمى عبد الله المعيوف 4 أهداف كاملة ولو استقبل هدف إضافي لخرج من البطولة في صدمة تاريخية.