تشافي: السد كان أفضل من الهلال ذهابًا إيابًا، لكنه لم يتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا

تشافي المدير الفني للسد القطري يتحدث عقب الفوز على الهلال 4-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تقدم تشافي المدير الفني للسد القطري بالتهنئة لمنافسه الهلال السعودي على التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، لكن مع التأكيد على أن فريقه كان الأحق بلعب المباراة النهائية عطفًا على أدائه خلال مباراتي ذهاب وإياب نصف النهائي.

وكان السد قريبًا جدًا من تحقيق الريمونتادا المعجزة في استاد جامعة الملك سعود، إذ هزم الهلال 4-2 بعدما كان قد خسر أمامه ذهابًا في الدوحة 4-1.

وقال المدرب الإسباني عقب المباراة "اللقاء كان رائعًا ويستحق أن يكون نهائي دوري أبطال آسيا. سأتحدث بصراحة وأقول أن السد كان الطرف الأفضل ذهابًا إيابًا، لكنه في النهاية لم يتأهل".

أضاف "الجميع قال أن المهمة كانت مستحيلة، أنا سعيد وفخور بفريقي وحزين لعدم التأهل، النتيجة في الذهاب صعبت علينا لقاء الإياب، علينا التعلم من كرة القدم وأخطائنا".

"الهلال فريق جيد لكننا كنا قريبين جدًا من التأهل أكثر منه، تلك المباراة للتاريخ ولن تُمحى من ذاكرة البطولة".

وعن المباراة النهائية قال نجم برشلونة السابق "الهلال فريق رائع وأحد أفضل الأندية في آسيا، الفرص متساوية بين أندية شرق آسيا وغربها في نهائي البطولة، وأتمنى التوفيق للهلال في النهائي".