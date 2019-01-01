الرائد يسيّر رحلات لدعم الهلال أمام السد

النادي القصيمي يدعم ممثل بلده في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الرائد السعودي دعم ممثل وطنه الهلال خلال مواجهته المصيرية المقبلة أمام السد القطري، عن طريق تسيير رحلات إلى ملعب المباراة.

اللقاء من المقرر أن يقام غدًا الثلاثاء، على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض"، ضمن إياب دور قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

وقرر النادي القصيمي أن يفتح الباب أمام الجماهير الراغبة في دعم الزعيم بالمباراة، بتسجيل اسمها بالنادي حتى ترافق الرحلات التي ستنطلق إلى الملعب يوم المباراة.

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وكتب الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دعمًا لممثل الوطن نادي الهلال في إياب نصف النهائي الآسيوي، قررت إدارة نادي الرائد تجهيز رحلات جماهيرية، لمؤازرة شقيقنا فريق الهلال في المباراة يوم الثلاثاء المقبل، فمن لديه الرغبة عليه تسجيل اسمه في مقر النادي".

لقاء الذهاب كان قد انتهى بفوز الأزرق برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية "الدوحة".

ووصلت بعثة زعيم قطر مساء أمس الأحد، إلى الرياض، ومن المقرر أن يتم عقد المؤتمر الصحفي للقاء اليوم الإثنين.