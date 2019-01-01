جانج هيون سو يكشف أسلحة الهلال الثلاثة أمام السد

جانج هيون سو مدافع الهلال السعود يتحدث عن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام السد القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد جانج هيون سو مدافع الهلال السعودي على جاهزيته وزملائه لمواجهة السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا يوم غدٍ الثلاثاء.

الهلال تفوق ذهابًا خارج ملعبه بنتيجة 4-1، وسيستضيف السد مساء غدٍ على ملعب جامعة الملك سعود.

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المدافع الكوري تحدث عن اللقاء قائلًا "ندرك صعوبة المباراة أمام السد وقد استعدينا لها جيدًا خلال الأيام الماضية".

أضاف "نمتلك لاعبين على مستوً عالٍ، وجاهزون للظفر ببطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا".

وكشف جانج هيون سو عن أبرز أسلحة الهلال خلال المباراة ضد السد، قائلًا "نتحلى بالتركيز والثقة بجانب مساندة جماهيرنا الفعالة".