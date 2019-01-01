رسميًا - طاقم تحكيم عراقي يدير ذهاب النهائي الآسيوي بين الهلال وأوراوا

المباراة من المقرر أن تقام في التاسع من نوفمبر المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تكليف طاقم تحكيم عراقي لإدارة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني.

المباراة من المقرر أن تقام في التاسع من نوفمبر المقبل، على استاد جامعة الملك سعود، على أن يقام الإياب في 22 من الشهر نفسه.

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وتم إسناد المباراة لحكم الساحة علي صباح، ويعاونه مواطنيه حيدر عبدالحسن وأمير داوود، وواثق مدلل حكمًا رابعًا، بالإضافة إلى الحكم الإضافي مهند قاسم، والعماني عمر اليعقوبي حكم إضافي ثاني.

يذكر أن الهلال وصل للنهائي بعدما تلقى الهزيمة أمام السد القطري برباعية مقابل هدفين، لكن صبت نتيجة الذهاب في صالحه، حيث كان فائزًا برباعية مقابل هدف وحيد، ليصعد بفوزه بسداسية مقابل خمسة أهداف في مجموع المباراتين.

أما أوراوا فوصل للنهائي الآسيوي، بعدما فاز الفريق الياباني أمام جوانجزو الصيني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.