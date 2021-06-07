"الهلال أضعف "الزعماء" في الوطن العربي، قارنوه بالأهلي والترجي والعين"

تصريح مثير للجدل عن الزعيم

أطلق الناقد الرياضي "عادل المرضي" تصريحًا مثيرًا للجدل وصف خلاله الهلال الملقب الزعيم بأنه أضعف الزعماء بين الأندية العربية، مقارنًا إياه بأندية مثل الأهلي المصري والترجي التونسي والرجاء المغربي والعين الإماراتي ومواطنه الاتحاد.

الهلال هو الفريق الأكثر تتويجًا بالدوري السعودي منذ بدايته عام 1976، وقد تُوج بـ7 بطولات قارية أبرزها 3 ألقاب لدوري أبطال آسيا، وشارك عام 2020 في كأس العالم للأندية بعد فوزه باللقب القاري في العام السابق.

هذا التاريخ العريق لم يُقنع فيما يبدو عادل المرضي، الذي أكد أن تاريخ وإنجازات الهلال لا تُقارن بتلك التي حققتها أندية عربية أخرى في أفريقيا وآسيا، خاصة على صعيد المشاركة والنتائج في مونديال الأندية.

إذ قال "الهلال هو الزعيم، وميزانيته تُقدر بمليار ونصف أو ملياري ريال سعودي حسب حديث الصحفي صالح الحماد، لكنه رغم ذلك أقل الزعماء في الوطن العربي".

تابع "مقارنة الهلال بغيره من الأندية تؤكد ذلك، إذ وصل النادي لمونديال الأندية مرة واحدة، فيما وصل الأهلي المصري 6 مرات والترجي 3 مرات، وعلى صعيد الإنجاز، وصل الرجاء والعين للمباراة النهائية من البطولة، فيما حقق الأهلي المركز الثالث مرتين وهو ميزانيته أقل من ميزانية الهلال، وقد لعب الهلال والأهلي مباراتين رسميتين انتهتا لصالح الفريق القاهري".

عادل المرضي ـ جدة:

الهلال "أضعف" الزعماء بين الأندية العربية.

الحصاد الرياضي ... pic.twitter.com/rKGEdl6CsP — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 6, 2021

أتم "الاتحاد السعودي فاز بدوري أبطال آسيا مرتين وكان الفريق الأقوى هجومًا في كأس العالم للأندية، أي أن الهلال يحتاج ميزانية 3 مليار ريال لتحقيق إنجاز العميد. نتائج الهلال الخارجية سيئة جدًا، لم يُحقق سوى لقبين في آخر 20 عامًا، وهذا ما يجعل كل تلك الأندية العربية الكبيرة التي تُوصف بالزعماء أفضل من الهلال".