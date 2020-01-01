مد الله العليان: أحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم في الهلال

الزعيم يستعد لمواجهة الرائد

أوضح مد الله العليان؛ الوافد الجديد للهلال السعودي، أنه يحتاج لمزيد من الوقت حتى يقدم أفضل ما لديه مع الأزرق، مؤكدًا أن طموحه تحقيق مزيد من البطولات.

صاحب الـ25 عامًا انضم للزعيم في الميركاتو الشتوي المنصرم، قادمًا من التعاون، إذ اشترى الهلال الستة أشهر المتبقية في عقده مع سكري القصيم.

ويستعد الزعيم لملاقاة الرائد، غدًا الأربعاء، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وقال العليان، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "ندرك أهمية المباراة، وهدفنا هو تحقيق الفوز وإسعاد جماهير الهلال الغالية، بجانب أننا نتطلع إلى مواصلة تحقيق الانتصارات والمحافظة على صدارتنا لترتيب الدوري".

وأضاف: "نحن كلاعبين على أتم الاستعداد لخوض اللقاء والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور".

الوافد الجديد للزعيم اختتم: "سعيد بتواجدي في الهلال ودعم زملائي، ونمتلك مدربًا كبيرًا حقق البطولات الآسيوية، لكن أنا أحتاج مزيدًا من الوقت، للوصول إلى جاهزية أكبر والانسجام مع الفريق".

يذكر أن الزعيم يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب الوصافة، بينما يأتي الرائد في المركز السادس برصيد 27 نقطة.