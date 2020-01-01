عطيف: الفوز على الرائد جاء بصعوبة ونحن من فعلنا هذا بأنفسنا

الهلال فاز بثلاثية مقابل هدف وحيد أمام الرائد

يرى عبد الله عطيف؛ لاعب الهلال السعودي، أن فريقه كان بإمكانه إنهاء مواجهة الرائد مبكرًا، لكنها ازداد صعوبة مع مرور النصف ساعة الأولى.

الزعيم حقق الفوز أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة احتساب خمس ضربات جزاء، ثلاث للأزرق، سجل منها الحارس عبد الله المعيوف الهدف الثالث، واثنين للرائد، تصدى المعيوف لواحدة منها. (طالع تقرير المباراة)

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وقال عطيف، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "لم تكن مباراة سهلة، فوز جاء بصعوبة، سيطرنا خلال أول نصف ساعة على مجريات المباراة حتى بعد ما أهدر جوميس ضربة الجزاء، كان بإمكاننا إنهاء اللقاء من الشوط الأول، لكن صعبنا الأمور على أنفسنا، فمثل هذه المباريات التفاصيل الصغيرة بها هي ما تصنع الفارق".

بسؤاله عن الإصابة التي تعرض لها، أوضح: "مبدئيًا هي كدمة في الساق، لكن الطبيب سيحدد بعد قليل ما إذا كان الأمر يحتاج لأشعة رنين أم لا".

يذكر أن الفوز حافظ للزعيم على صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 27 في المركز السادس.