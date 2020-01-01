المعيوف: رفضت الاستجابة لطلب زملائي واعتذر للشهري

حارس الهلال تصدى لجزائية وسدد أخرى، ليقود فريقه للفوز

أوضح عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال السعودي، كواليس تسديدة لضربة جزاء فريقه في مرمى الرائد، متمنيًا الظهور بالصورة التي ظهر بها فريقه في هذه المباراة في جميع المباريات المقبلة.

الزعيم حقق الفوز أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة احتساب خمس ضربات جزاء، ثلاث للأزرق، سجل منها الحارس الهدف الثالث، واثنين للرائد، تصدى المعيوف لواحدة منها. (طالع تقرير المباراة)

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وقال المعيوف، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية"، عقب المباراة: "الحمد لله، أبارك لجمهور الهلال الذي يستحق هذا الفوز، ظهرنا بصورة رائعة، وإن شاء الله أظهر دائمًا بهذه الصورة وأفضل".

وأضاف: "بعدما تصديت لضربة جزاء الرائد، شعرت أنني بإمكاني تسجيل ضربة الجزاء التي احتسبت لنا، ذهبت نحو مرمى الرائد، أراد زملائي إرجاعي، لكنني رفضت".

حارس الأزرق اختتم: "صالح الشهري كان يرغب في تسديدة الجزائية هو، لكنني أصريت، اعتذر له الآن، والأهم أننا أحرزنا الهدف في النهائية".

يذكر أن الفوز حافظ للزعيم على صدارة جدول الترتيب برصيد 38 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 27 في المركز السادس.