أخبار الهلال اليوم | سانتوس يرفض عرض الهلال ولوشيسكو يحسم مصير باهبري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 15 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، بعد انتهاء الموسم الماضي والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الماضي.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 ...

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خاص | الهلال يفاضل بين 4 لاعبين .. والحربي الأقرب

تفاضل إدارة نادي الهلال، بين 4 لاعبين في مركز الظهير الأيسر، من أجل ضم أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل غلق باب القيد في المملكة العربية السعودية بأيام.

ويسعى نادي الهلال لتدعيم صفوفه في مركز الظهير الأيسر، في ظل النقص العددي في هذا المركز، حيث يتواجد بشكل أساسي ياسر الشهراني. " اقرأ التفاصيل "

تقارير .. سانتوس يرفض عرض الهلال لضم سوتيلدو

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي سانتوس البرازيلي، رفض عرضًا من جانب نادي الهلال السعودي، من أجل التعاقد مع يفيرسون سوتيلدو لاعب الفريق.

وأكدت صحيفة "جازيتا إيسبورتيفا" على أن سانتوس رفض عرض الهلال الذي وصل إلى 6 ملايين دولار، حيث وعد الهلال بزيادة العرض إلى 7 ملايين خلال الأيام المقبلة للحصول على خدمات سوتيلدو.

لوشيسكو يحسم مصير الطريس مع الهلال بعد ضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن تأخير الإعلان عن تعاقد نادي الهلال مع فواز الطريس، بعد شراء عقده من نادي الاتفاق، جاء بسبب تواجد اللاعب مع المنتخب الأولمبي طوال الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، قد يشركه في أي مباراة، بداية من مباراة العين المقبلة، والمقرر لها يوم السبت، بانطلاقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.

لوشيسكو يقرر ضم باهبري لقائمة الهلال أمام العين

أكدت تقارير صحفية، على أن الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، قرر ضم هتان باهبري لقائمة الفريق، التي ستخوض مباراة العين، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن لوشيسكو قرر الاعتماد على باهبري في قائمة الفريق أمام العين، بالرغم من ما تردد خلال الفترة الأخير عن رغبة الزعيم في الاستغناء عن خدماته.