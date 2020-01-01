أخبار الهلال اليوم | مدرب خاص لكاريلو وهتان باهبري جاهز

فيديو: شاهد ملخص مباراة الهلال والفيحاء الودية

طالع ملخص أهداف مباراة الهلال أمام الفيحاء الودية من هنا. طالع الأهداف

الوسائل تتسلم الملعب في أكتوبر المُقبل

كشفت صحيفة "الرياضية" أن العقد المبرم بين جامعة الملك سعود في الرياض، وشركة “الوسائل السعودية”، لا يتضمن تغيير اسم الملعب، الذي تمت إجراءات مراسم توقيع عقد استثماره صباح أمس، كما من المتوقع تسليم الملعب للشركة الجديدة في أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية وتسلم الملعب من شركة “صلة” في سبتمبر، ومن ثم تسليمه للمتعاقد الجديد.

هتان باهبري جاهز للعودة

أظهر الفحص الأخير لمهاجم الهلال هتان باهبري التعافي من فيروس كورونا، والتحق اللاعب مساء أمس الأربعاء بمعسكر الفريق الأول بمقر النادي، على أن يبدأ بالمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية بعد إنهاء برنامجه التدريبي الخاص.

كشف موعد دخول كاريلو للتدريبات الجماعية

قالت صحيفة "الرياضية" أن المغربي أحمد صحبي اختصاصي التأهيل بالجهاز الفني في فريق الهلال الأول لكرة القدم يتابع البيروفي كاريلو لاعب الفريق بشكل يومي بعد تعافيه من فيروس كورونا، ومن المُقرر أن يدخل اللاعب التدريبات خلال الـ 48 ساعة المقبلة بعد أن ينهي برنامجه التأهيلي البدني بشكل كامل