أخبار الهلال اليوم | ياسر القحطاني يوجه رسالة للاعبين والحفاظ على تصميم شكل الدوري

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 21 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 21 أغسطس 2020 ...

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ما هي المباريات المتبقية للهلال والنصر في الدوري السعودي؟

نستعرض سويًا المباريات المتبقية لكلا الفريقين في الدوري لهذا الموسم. طالع التفاصيل

نسخة الدوري الجديدة نفس التصميم

أكدت صحيفة "الاقتصادية" إن بطل النسخة الحالية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين سيحظى بكأس شبيهة بالتي تسلمها نادي النصر الموسم الماضي بعد تتويجه باللقب، حيث لن يكون هناك تصميم جديد للبطل الحالي.

ياسر القحطاني يوجه رسالة للاعبين بعد الهزيمة أمام الأهلي

علق ياسر القحطاني مهاجم الهلال السابق على خسارة فريقه السابق أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة ٢٦ من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب القحطاني عبر حسابه الرسمي تويتر: ‏رغم الخسارة لا زلنا في الصدارة، أسبوع قادم مهم لتعديل الأخطاء ورفع المعنويات.

وتابع: نجومنا يعطيكم العافية ننتظر منكم التعويض في المباراة القادمة، الله يوفقكم.

جوميس يعتذر لجماهير الأهلي

قدم جوميس، مهاجم الهلال، اعتذاره إلى جماهير نادي الأهلي عما نشره في حسابه الرسمي على "إنستجرام" قبل لقاء الفريقين، يوم أمس الخميس.