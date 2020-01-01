أخبار الهلال اليوم | عرض مرفوض إلى الأهلي المصري وموقف جوميس

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 19 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 ...

ضم معلول مرفوض

أكدت تقارير صحفية مصرية أن مجلس الأهلي المصري يرفض نهائيًا التفريط في التونسي علي معلول؛ ظهير أيسر الفريق، بعدما زعمت بعض التقارير التونسية امتلاكه لعرض من الهلال.

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وأشارت التقارير أن مسؤولي القلعة الحمراء يعتبرون التونسي من الركائز الأساسية للفريق، وبمثابة خط أحمر لا يمكن المساس به.

مفاضلة بين 3 أندية أوروبية لمعسكر الزعيم

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الهلال وضعت استراتيجية متكاملة تحسبًا لعودة النشاط الرياضي.

وأشارت الصحيفة أن مجلس الأزرق يفاضل حاليًا بين ثلاث دول أوروبية، لإقامة معسكر إعداد خارجي بأحدها، بخلاف إقامة معسكر آخر في أحد مصايف المملكة.

جوميس لن يرحل عن الهلال وعجز الاتحاد الآسيوي .. عناوين الصحف السعودية 19 مايو

نستعرض معًا أبرز عناوين الصحف الرياضية والصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم 19 مايو. ( طالع التفاصيل )

عودة الدوري السعودي تُكلف نصف مليار ريال

كشفت تقارير صحفية محلية عن تكلفة عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال شهر أغسطس المُقبل. ( طالع التفاصيل )

خاص | تشكيلة هلالية يتخللها ثنائي أهلاوي واتحادي .. العتيبي يختار الأفضل

اختار حسن العتيبي؛ حارس مرمى الهلال السعودي الأسبق، تشكيل الأفضل من اللاعبين المحليين الذين مروا على الكرة السعودية عبر تاريخها. وسيطر على تشكيل الحارس المعتزل، لاعبي الزعيم، سواء من القدامى أو الحاليين، مع وجود اسمين فقط من الأندية الأخرى. ( طالع التفاصيل )

كحيلان والبلوي .. أنجح رؤساء الأندية السعودية

نستعرض فيما يلي أبرز وأهم رؤساء للأندية في السعودية عبر التاريخ. ( طالع التفاصيل )