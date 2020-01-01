أخبار الهلال اليوم | لوشيسكو يهاجم حكم لقاء الفيصلي وماذا قدم إدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الأربعاء 26 أغسطس 2020 ...

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لوشيسكو يهاجم حكم لقاء الهلال والفيصلي .. ويتحدث عن سبب طرده

تحدث الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال السعودي عن طرده في مباراة فريقه أمام الفيصلي التي انتهت بفوزه ضمن منافسات دوري المحترفين.

الهلال حقق الفوز بشق الأنفس على الفيصلي بهدفين مقابل هدف في الدقائق الأخيرة، حيث يتبقى له فوزًا حيدًا من أجل حسم لقب الدوري بشكل رسمي. طالع التفاصيل

جيوفينكو يتحدث عن موقفه من الرحيل عن الهلال

تحدث الإيطالي سيباستيان جيوفينكو نجم الهلال السعودي، عن مستقبله مع الزعيم خلال السنوات المقبلة بعدما تردد أنباء عن رحيله. طالع التفاصيل

جدول مباريات الهلال المتبقة في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عودة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدايةً من 4 أغسطس المقبل وحتى 9 سبتمبر، بعد توقف دام 5 أشهر بسبب فيروس كورونا. طالع التفاصيل

بعد رحيله رسميًا .. ماذا قدم كارلوس إدواردو مع الهلال خلال مسيرته؟

أعلن نادي الهلال السعودي رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم الفريق، بعد موافقة الإدارة على إنهاء التعاقد الذي يتبقى فيه 15 يومًا كما أعلن الزعيم عبر حسابه الرسمي على "تويتر". طالع التفاصيل